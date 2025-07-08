В Ростове пожарные ликвидировали открый огонь на складе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
— В 21:05 ликвидация открытого горения, — говорится в сообщении регионального ведомства.
Напомним, пожар произошел на складе бытовой техники на улице Орской, 31 В. Сообщение о возгорании поступило в 14:04. Огнем было охвачено порядка 15 тысяч квадратных метров территории склада. Пламя тушили больше 130 человек и 44 единицы спецтехники.
Кроме того, к тушению привлекались два ветолета от МЧС. Они совершили 44 сброса воды на полыхающее здание. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.
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