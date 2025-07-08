В Ростове пожарные ликвидировали открый огонь на складе

Напомним, пожар произошел на складе бытовой техники на улице Орской, 31 В. Сообщение о возгорании поступило в 14:04. Огнем было охвачено порядка 15 тысяч квадратных метров территории склада. Пламя тушили больше 130 человек и 44 единицы спецтехники.