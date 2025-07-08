Глава Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки Джон Рэтклифф сообщил о своей готовности предоставить президенту США Дональду Трампу информацию о якобы имевшем место применении химического оружия на территории Украины.
Отмечается, что во время пресс-конференции в Белом доме Трамп спросил представителя ЦРУ о том, какие доказательства есть о применении химического оружия на Украине.
«Безусловно, если задокументировано применение химического оружия, то это незаконно и нарушает все международные правила ведения вооруженных конфликтов и соглашения», — резюмировал представитель ЦРУ Рэтклифф.
Позже Рэтклифф заявил, что не может обнародовать доказательства, которые якобы у него есть прямо сейчас, но готов предоставить их Трампу в частном порядке. Больше никаких подробностей сотрудник ЦРУ разглашать не стал.
Напомним, 26 июня 2025 года Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в своем докладе заявила об отравляющего вещества хлорбензальмалононитрил (CS) в образцах, якобы собранных в зоне боевых действий на Украине.
Российская сторона уже отреагировала на эти заявления. Постпредство РФ в ОЗХО заявило, что обязательно тщательно изучит доклад. Но основания, которые были озвучены ведомством, не имеют под собой никаких доказательств, они основаны на субъективной оценке.
Ранее KP.RU сообщил, что у России давно были доказательства того, что ВСУ применяли химическое оружие в Курской области в 2024 году, когда оккупировали российскую территорию.