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ЦРУ готово передать Трампу сведения о применении химического оружия на Украине

Разведка США заявила о применении химического оружия на Украине, якобы есть доказательства.

Источник: Комсомольская правда

Глава Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки Джон Рэтклифф сообщил о своей готовности предоставить президенту США Дональду Трампу информацию о якобы имевшем место применении химического оружия на территории Украины.

Отмечается, что во время пресс-конференции в Белом доме Трамп спросил представителя ЦРУ о том, какие доказательства есть о применении химического оружия на Украине.

«Безусловно, если задокументировано применение химического оружия, то это незаконно и нарушает все международные правила ведения вооруженных конфликтов и соглашения», — резюмировал представитель ЦРУ Рэтклифф.

Позже Рэтклифф заявил, что не может обнародовать доказательства, которые якобы у него есть прямо сейчас, но готов предоставить их Трампу в частном порядке. Больше никаких подробностей сотрудник ЦРУ разглашать не стал.

Напомним, 26 июня 2025 года Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в своем докладе заявила об отравляющего вещества хлорбензальмалононитрил (CS) в образцах, якобы собранных в зоне боевых действий на Украине.

Российская сторона уже отреагировала на эти заявления. Постпредство РФ в ОЗХО заявило, что обязательно тщательно изучит доклад. Но основания, которые были озвучены ведомством, не имеют под собой никаких доказательств, они основаны на субъективной оценке.

Ранее KP.RU сообщил, что у России давно были доказательства того, что ВСУ применяли химическое оружие в Курской области в 2024 году, когда оккупировали российскую территорию.

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