В Самаре на Даче со слонами в День семьи вперые зазвучал Марш Мендельсона

«Сегодня, в этом удивительно красивом месте, под открытым небом, 21 пара молодоженов обменяются кольцами и соединят свои судьбы. Желаем новобрачным счастья и семейного долголетия!» — такое краткое сообщение появилось сегодня в официальном паблике ЗАГС Самарской области.
Сотрудники органов записи актов гражданского состояния поделились фотографиями в своем госпаблике в символический день — День семьи, любви и верности.
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