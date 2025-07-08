Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре на Даче со слонами в День семьи вперые зазвучал Марш Мендельсона

"Сегодня, в этом удивительно красивом месте, под открытым небом, 21 пара молодоженов обменяются кольцами и соединят свои судьбы.

«Сегодня, в этом удивительно красивом месте, под открытым небом, 21 пара молодоженов обменяются кольцами и соединят свои судьбы. Желаем новобрачным счастья и семейного долголетия!» — такое краткое сообщение появилось сегодня в официальном паблике ЗАГС Самарской области.

Сотрудники органов записи актов гражданского состояния поделились фотографиями в своем госпаблике в символический день — День семьи, любви и верности.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.