Дерматолог Антонова рассказала применении ботокса при потливости

С повышенной потливостью могут помочь справиться инъекции ботулотоксина в подмышки, рассказала врач-дерматолог Ольга Антонова.
«Этот способ позволяет блокировать нервные сигналы, отвечающие за потоотделение», — рассказала она в своем Telegram-канале.
По словам Антоновой, эффект от процедуры наступает через несколько дней, а результаты могут сохраняться 6−12 месяцев.
Ранее пластический хирург, лектор Российского общества «Знание» Руслан Абрамов рассказал, что ботокс успешно применяется для устранения мимических морщин и снятия мышечных спазмов, но использовать его должен исключительно квалифицированный медицинский специалист.