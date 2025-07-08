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Дерматолог Антонова рассказала применении ботокса при потливости

Инъекции в подмышки позволяют забыть о дезодорантах, рассказала врач.

Источник: Аргументы и факты

С повышенной потливостью могут помочь справиться инъекции ботулотоксина в подмышки, рассказала врач-дерматолог Ольга Антонова.

«Этот способ позволяет блокировать нервные сигналы, отвечающие за потоотделение», — рассказала она в своем Telegram-канале.

По словам Антоновой, эффект от процедуры наступает через несколько дней, а результаты могут сохраняться 6−12 месяцев.

Ранее пластический хирург, лектор Российского общества «Знание» Руслан Абрамов рассказал, что ботокс успешно применяется для устранения мимических морщин и снятия мышечных спазмов, но использовать его должен исключительно квалифицированный медицинский специалист.