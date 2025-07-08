Град размером с куриное яйцо выпал в столичном регионе

В Московской области вечером 8 июля выпал гигантский град. Непогода обрушилась на Солнечногорск, Зеленоград, Фрязино, Клин, Королев и другие города столичного региона. Об этом сообщает «База» в телеграм-канале.
Кадрами последствий разгула стихии местные жители поделились в соцсетях. Люди пишут, что град с куриное яйцо побил машины и повредил урожай.
Также из-за шквалистого ветра и града упало много деревьев. Рядом с деревней Сокольники в Истринском районе на дорогу рухнула вышка сотовой связи и парализовала движение по шоссе.
Ранее МЧС предупредило жителей Подмосковья о том, что в ближайший час в регионе ожидаются крупный град, гроза, ливень и сильный шторм.
Москвичей попросили не выходить на улицу, плотно закрыть окна и отключить технику из сети. Непогода продлится до утра 9 июля.