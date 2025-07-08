Врачи не помогли: эстрада может потерять Елену Ваенгу

Российская певица Елена Ваенга отменила второй сольный концерт подряд. Первый должен был состояться 22 июня в Государственном Кремлевском Дворце, а второй — 10 июля сего года в Беларусь, в день открытия фестиваля «Славянский базар», который по традиции планирует посетить президент республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко.
Популярная исполнительница Елена Ваенга объявила о внезапной отмене концерта в Кремле, который был запланирован на 22 июня, где она должна была исполнять песни ВОВ. Певица готовилась к этому концерту долго и скрупулезно, а причиной отмены концерта стало резкое ухудшение самочувствия. Об этом артистка рассказала в личном видеообращении, опубликованном в социальных сетях. К слову новую дату концерта уже объявили.
Как рассказала Ваенга, у неё случились фарингит с ларингитом и она нуждается в квалифицированной помощи врачей. Поэтому петь попросту не смогла бы. За две недели Елена не смогла восстановиться — врачи не помогли. И вновь громкая отмена.
Любимица публики сделала громкое объявление сегодня, за два дня до объявленного концерта.
— Дорогие мои, любимые зрители город Витебск. К большому сожалению, я вынуждена сообщить, что в связи с состоянием здоровья мои выступления на фестивале Славянский базар в этом году не представляются возможным. Я очень хотела приехать на любимый фестиваль, лечилась, но не успела.
Я всегда была честна перед своим зрителем, и петь концерт под фонограмму я не считаю правильным. Именно поэтому мы вместе с организаторами приняли такое непростое решение.
В своем сообщении Елена также сообщила. Что она любит зрителя и хочет с ним встретиться, но чуть попозже. И обещала вместе спеть.
Напомним, что отмена концерта для певицы не является первой. Не так давно артистке пришлось отменить концерт, который уже шел. Во время концерта скончалась 71-летняя поклонница Ваенги, которая пришла на концерт вместе со своей подругой. Вечер начался без происшествий, но позже пожилым женщинам стало плохо. Подруге удалось оказать помощь, а вторая пенсионерка скончалась.
Тогда Ваенгу обвиняли в том, что она не имела права отменять концерт. Но артистка поступить по-другому не могла.
Желаем Елене Ваенге скорейшего выздоровления и возвращения на сцену.