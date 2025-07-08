Врачи не помогли: эстрада может потерять Елену Ваенгу

Популярная исполнительница Елена Ваенга объявила о внезапной отмене концерта в Кремле, который был запланирован на 22 июня, где она должна была исполнять песни ВОВ. Певица готовилась к этому концерту долго и скрупулезно, а причиной отмены концерта стало резкое ухудшение самочувствия. Об этом артистка рассказала в личном видеообращении, опубликованном в социальных сетях. К слову новую дату концерта уже объявили.