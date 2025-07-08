Ричмонд
+34°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава ЦРУ пообещал представить Трампу сведения о применении химоружия на Украине

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф во вторник, 8 июля, в ходе совещания в Белом доме заявил американскому президенту Дональду Трампу о готовности предоставить «задокументированные» доказательства якобы применения химического оружия на территории Украины.

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф во вторник, 8 июля, в ходе совещания в Белом доме заявил американскому президенту Дональду Трампу о готовности предоставить «задокументированные» доказательства якобы применения химического оружия на территории Украины.

По словам главы ведомства, у него в распоряжении есть достоверные данные, которые он готов передать главе государства в частном порядке. Директор ЦРУ подчеркнул, что применение подобных вооружений — грубое нарушение международных договоренностей.

— Но вы, конечно, не потерпите и не допустите нарушения кем-либо норм международного права, — передает слова Рэтклиффа ТАСС.

Сотрудники Федеральной службы безопасности, а также военные Министерства обороны нашли в Кураховском районе Донецкой Народной Республики схрон Вооруженных сил Украины с химическим оружием для сброса с беспилотников.

Украинские военные с помощью тяжелого беспилотника, известного как «Баба-яга», сбросили на мирных жителей в Дзержинске боеприпас с токсичным веществом.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше