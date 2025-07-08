Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф во вторник, 8 июля, в ходе совещания в Белом доме заявил американскому президенту Дональду Трампу о готовности предоставить «задокументированные» доказательства якобы применения химического оружия на территории Украины.
По словам главы ведомства, у него в распоряжении есть достоверные данные, которые он готов передать главе государства в частном порядке. Директор ЦРУ подчеркнул, что применение подобных вооружений — грубое нарушение международных договоренностей.
— Но вы, конечно, не потерпите и не допустите нарушения кем-либо норм международного права, — передает слова Рэтклиффа ТАСС.
Сотрудники Федеральной службы безопасности, а также военные Министерства обороны нашли в Кураховском районе Донецкой Народной Республики схрон Вооруженных сил Украины с химическим оружием для сброса с беспилотников.
Украинские военные с помощью тяжелого беспилотника, известного как «Баба-яга», сбросили на мирных жителей в Дзержинске боеприпас с токсичным веществом.