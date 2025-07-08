В Энергодаре торжественно освятили скульптуру святых Петра и Февронии

День семьи, любви и верности — праздник, который отмечается каждое 8 июля с 2008 года. В этот день принято участвовать в народных гуляньях и посещать храмы, чтобы почтить память Петра и Февронии Муромских. Неизменным атрибутом праздника является ромашка — из этих простых цветов плетут нежные венки, которые становятся символичным подарком для близких и любимых. Подробнее об истоках и традициях этого дня читайте в нашем материале.