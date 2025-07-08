Messaggero: Пропавшую в Италии украинскую студентку нашли мертвой

Пропавшую в области Апулия на юге Италии 18-летнюю студентку с Украины Марию Бугаеву обнаружили мертвой спустя несколько дней поисков. Об этом во вторник, 8 июля, сообщила газета Messaggero.
По данным журналистов, девушка приехала в Италию для прохождения стажировки в туристическом комплексе на берегу Адриатического моря. Правоохранители отыскали тело украинки на открытой местности. Предварительно, она покончила с собой. Бугаева перед смертью сделала банковский перевод на счет своего брата и оставила личные документы в своей комнате. Кроме того, в ее жилище обнаружили листок, на котором были указаны несколько номеров телефона.
— Мария уехала из деревни вскоре после того, как ей сообщили, что стажировка, которая должна была закончиться в воскресенье, не будет преобразована в трудовой договор. Возможно, она на это надеялась, а кто-то догадался, что она очень разочарована этой новостью, — говорится в материале.
Другой случай произошел в апреле, когда в Варшаве опознали тело 15-летней гражданки Украины, которая пропала в январе. Она вышла из дома, пошла в школу и исчезла. Ее поиски начались на следующий день.