Messaggero: Пропавшую в Италии украинскую студентку нашли мертвой

По данным журналистов, девушка приехала в Италию для прохождения стажировки в туристическом комплексе на берегу Адриатического моря. Правоохранители отыскали тело украинки на открытой местности. Предварительно, она покончила с собой. Бугаева перед смертью сделала банковский перевод на счет своего брата и оставила личные документы в своей комнате. Кроме того, в ее жилище обнаружили листок, на котором были указаны несколько номеров телефона.