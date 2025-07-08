«Рядом с ним — все вокруг бесплатно»: Брухунова дала совет по выбору мужчины

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала в своих соцсетях «историю», в которой посмеялась над надписью о том, как правильно женщине нужно выбирать мужчину. Публикация появилась в соцсети во вторник, 8 июля.
— Мужчину надо выбирать себе такого, рядом с которым вы будете думать, что все вокруг бесплатно, — говорится на опубликованной картинке.
Сама Брухунова неоднократно делала громкие и неоднозначные заявления, связанные с финансовым положением. Например, зимой она раскритиковала женщин, которые покупают подделки вещей люксовых брендов, заявив, что тем самым показывают себя в глупом виде. На эти слова резко отреагировала российская певица и журналистка Катя Гордон, заявив, что супруга Петросяна сама покупала такие вещи до того, как вышла замуж. В ответ на критику Брухунова опубликовала пост, в котором заявила, что не обращает внимания на подобный хейт в ее сторону, но при этом со злой иронией назвала Гордон «помойкой», которая «на нее разлилась».
Кроме того, сам Петросян также бывал в центре скандалов, связанных с деньгами. Год назад юморист оскорбил свою бывшую жену Елену Степаненко из-за наследства, назвав ее ведьмой. Экс-супруги в течение нескольких лет делили совместно нажитое имущество, которое оценивалось в 1,5 миллиарда рублей.
Еще один громкий скандал произошел после того, как 13 марта прошлого года стало известно о рождении второго ребенка у Петросяна и Брухуновой. У супругов довольно большая разница в возрасте — 44 года. В связи с этим многие поклонники заподозрили пару в суррогатном материнстве, однако эта информация так и не подтвердилась. «Вечерняя Москва» узнала у врача-гинеколога, сексолога Антонины Дорофеевой, может ли мужчина стать отцом в пожилом возрасте естественным путем и есть ли при этом риски для здоровья ребенка.