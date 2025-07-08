«Рядом с ним — все вокруг бесплатно»: Брухунова дала совет по выбору мужчины

Сама Брухунова неоднократно делала громкие и неоднозначные заявления, связанные с финансовым положением. Например, зимой она раскритиковала женщин, которые покупают подделки вещей люксовых брендов, заявив, что тем самым показывают себя в глупом виде. На эти слова резко отреагировала российская певица и журналистка Катя Гордон, заявив, что супруга Петросяна сама покупала такие вещи до того, как вышла замуж. В ответ на критику Брухунова опубликовала пост, в котором заявила, что не обращает внимания на подобный хейт в ее сторону, но при этом со злой иронией назвала Гордон «помойкой», которая «на нее разлилась».