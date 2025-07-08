Экс-врач Байдена хочет отложить дачу показаний в Палате представителей

По его данным, Кевин О Коннор ссылается на необходимось соглашения, которое «будет уважать нормы конфеденциальности отношений между врачом и пациентом в рамках расследования физического и когнитивного ухудшения состояния Байдена во время его пребывания у власти». Он запросил отсрочку до конца июля или августа.