Экс-врач Байдена хочет отложить дачу показаний в Палате представителей

Кевин О Коннор, бывший личный врач экс-президента США Джо Байдена, планирует отложить дачу показаний о здоровье бывшего главы Белого дома перед комитетом по надзору Палаты представителей, пишет Breitbart.
По его данным, Кевин О Коннор ссылается на необходимось соглашения, которое «будет уважать нормы конфеденциальности отношений между врачом и пациентом в рамках расследования физического и когнитивного ухудшения состояния Байдена во время его пребывания у власти». Он запросил отсрочку до конца июля или августа.
Отмечается, что председатель комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер вызвал экс-врача Джо Байдена в суд в июне. Он хотел, чтобы Кевин О Коннор дал показания о состоянии бывшего президента США.
Ранее сообщалось, что Рон Клейн, глава аппарата Белого дома во время президенстства Джо Байдена, а также ряд других высокопоставленных чиновников согласились дать показания в рамках расследования о состоянии когнитивного здоровья экс-лидера США.