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Кудерметова вышла в полуфинал Уимблдона

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элис Мертенс обеспечили себе место в полуфинале парного разряда Уимблдона-2025. В матче ¼ финала Кудерметова и Мертенс одержали победу над Габриэлой Дабровски и Эрин Рутлифф. Итоговый счет встречи составил 7:5, 7:6 (7:4). Противостояние продолжалось 1 час 43 минуты.

Кудерметова вышла в полуфинал.

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элис Мертенс обеспечили себе место в полуфинале парного разряда Уимблдона-2025. В матче ¼ финала Кудерметова и Мертенс одержали победу над Габриэлой Дабровски и Эрин Рутлифф. Итоговый счет встречи составил 7:5, 7:6 (7:4). Противостояние продолжалось 1 час 43 минуты.

В ходе матча Кудерметова и Мертенс отметились семью подачами навылет, совершили четыре двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из четырех возможных. Их соперницы сделали два эйса, допустили пять двойных ошибок и использовали два из пяти шансов на брейк. В борьбе за выход в финал Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс встретятся с парой Оливия Гадеки — Дезире Кравчик.