Кудерметова вышла в полуфинал Уимблдона

В ходе матча Кудерметова и Мертенс отметились семью подачами навылет, совершили четыре двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из четырех возможных. Их соперницы сделали два эйса, допустили пять двойных ошибок и использовали два из пяти шансов на брейк. В борьбе за выход в финал Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс встретятся с парой Оливия Гадеки — Дезире Кравчик.