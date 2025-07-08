Подмены, землетрясение и интригующий финал: чем закончится сериал «Сестры»

В Москве Алиса и Сергей приезжают, чтобы продать квартиру отца Сони. Для Алисы это испытание — она 15 лет не была в России и ничего не знает о жизни сестры здесь. Тем не менее, ей удается поддерживать свою легенду, хотя дедушка Николай Владимирович (Валерий Баринов) заподозрил подмену. Примечательная сцена встречи с дедушкой стала одной из самых эмоциональных в сериале — Алисе приходится сознаться в обмане, но дедушка, несмотря на обиду, не выдает ее Сергею.