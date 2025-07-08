Подмены, землетрясение и интригующий финал: чем закончится сериал «Сестры»

Сериал «Сестры» (2025) — российско-турецкий проект в жанре мелодрамы.
Драматический сериал «Сестры» на канале «Россия 1», снятый с участием настоящих сестер-близнецов, близится к завершению. История обмена жизнями, начавшаяся как невинная шутка и превратившаяся в сложный клубок отношений, подойдет к концу 10 июля. Зрители с нетерпением ждут развязки — удастся ли героиням найти свое счастье, и кто из них останется с Сергеем — подробнее в материале URA.RU.
Две сестры — две судьбы: о чем сериал «Сестры» 2025.
Сюжет сериала «Сестры» строится вокруг близнецов Сони и Алисы (их играют настоящие сестры Татьяна и Екатерина Журавлевы), которых разлучила судьба еще в детстве. Их мать Анна (Ольга Красько) сбежала от мужа-тирана Владимира (Александр Арсентьев) в Турцию с новым возлюбленным Ахметом, забрав с собой только Алису. Соня осталась в Москве с отцом.
Спустя годы сестры случайно встречаются в Турции. После шутливой идеи поменяться местами происходит трагический инцидент: Соня, ставшая свидетельницей флирта Алисы с ее мужем Сергеем (Иван Жвакин), падает со скалы и теряет память. Алиса, влюбившаяся в Сергея, решает не возвращаться к своей прежней жизни и занять место сестры. Тем временем Соню принимают за Алису, и она начинает жить с мужем сестры Кемалем (Осман Айдын) и их сыном Муратиком.
Обе сестры оказываются в жизнях, которые им не принадлежат. Это приводит к неожиданным последствиям и заставляет их пересмотреть собственные ценности и желания.
Когда и где смотреть последние серии сериала «Сестры».
Исполнительницы главных ролей, Екатерины и Татьяна Журавлевы, — реальные сестры-близнецы Кадр из сериала «Сестры», Егор Баринов, 2025, ПЦ «Браво».
Сериал «Сестры» выходит на канале «Россия 1» по будням с понедельника по четверг в 21:30, по две серии за вечер. График выхода заключительных эпизодов выглядит следующим образом:
9 июля (среда) — серии 13 и 1410 июля (четверг) — серии 15 и 16 (финал).
Всего сериал включает 16 серий продолжительностью по 30 минут каждая. Для тех, кто пропустил предыдущие эпизоды, они доступны на официальном сайте канала «Россия 1» и в онлайн-кинотеатрах, включая платформы, где обычно размещается контент ВГТРК.
Обзор 11 и 12 серий сериала «Сестры».
Актриса Ольга Красько исполнила роль матери главных героинь Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look PressПо сюжету сериала актёр Иван Жвакин играет мужа Сони (Татьяна Журавлева) Вадим Ахметов © URA.RU.
События 11 и 12 серий, показанных 8 июля, существенно приблизили сюжет к кульминации. Эти эпизоды развивались сразу по нескольким важным сюжетным линиям, усиливая драматическое напряжение.
В Москве Алиса и Сергей приезжают, чтобы продать квартиру отца Сони. Для Алисы это испытание — она 15 лет не была в России и ничего не знает о жизни сестры здесь. Тем не менее, ей удается поддерживать свою легенду, хотя дедушка Николай Владимирович (Валерий Баринов) заподозрил подмену. Примечательная сцена встречи с дедушкой стала одной из самых эмоциональных в сериале — Алисе приходится сознаться в обмане, но дедушка, несмотря на обиду, не выдает ее Сергею.
В Турции происходит неожиданный поворот: случается землетрясение, и молодой археолог Реджеп (Онур Езер), к которому явно неравнодушна Соня, исчезает. Поиски приводят к опасной ситуации — друг семьи Али (Барыш Айтач), пытаясь помочь с поисками, срывается с обрыва. Этот момент становится кульминацией эпизода и держит зрителей в напряжении.
Что ждет зрителей в сериях 13−14: предпоследние эпизоды.
Съемки сериала проходили в Москве и в турецком городе ФетхиеФото: Кадр из сериала «Сестры», Егор Баринов, 2025, ПЦ «Браво».
Согласно анонсам и синопсисам, в сериях 13 и 14, которые выйдут в эфир 9 июля, сюжет продолжит развиваться в двух параллельных линиях.
В Москве Алиса все больше погружается в русскую действительность. Сергей ищет варианты жилья в Турции, но Алиса неожиданно для самой себя начинает задумываться о том, как могла бы сложиться ее жизнь, если бы она осталась в России. Важным поворотным моментом станет посещение караоке-бара, где талант Алисы заметит преподаватель вокала, пригласив ее на прослушивание в Академию искусств.
В Турции главная интрига будет связана с Орханом, который приезжает к Анне с обещанием уладить все проблемы. Что именно скрывается за этими словами — предстоит узнать зрителям.
Рейтинги и отклики: как зрители принимают сериал «Сестры».
Сериал «Сестры» демонстрирует стабильно высокие рейтинги в своем временном слоте. В обсуждениях сериала зрители отмечают:
«Не ожидала, что российско-турецкий проект получится настолько качественным. Давно не видела искренней игры, как у сестер Журавлевых», — пишет зрительница в комментариях.
«История в целом хорошо затягивает с первых серий. Интересно наблюдать за трансформацией героинь — как меняются их характеры в чужих жизнях», — отмечает другой зритель.
Но также есть и неоднозначные отзывы:
«Я все-таки продолжаю “это” смотреть, скорее, просто потому, что любопытно узнать развязку. (Впрочем, могла бы и обойтись). А сериал мне не нравится не только потому что турецкий, тягучий, скучный, не нравятся некрасивые турецкие актрисы (особенно пожилые, впрочем, на любителя), не нравятся бородатые турецкие актеры (у одного сильная седина в бороде, а волосы чернее смоли, так в жизни бывает?). Главное почему сериал мне не нравится, — не за кого зацепиться», — отмечает другой зритель.
«Я даже могла бы подсказать сценаристам, как одну сестру за козни другой наказать: оставить ее с Серегой, раз у них такая взаимная тяга», — с иронией пишет в комментариях Анастасия.
Где смотреть сериал «Сестры».
Для тех, кто хочет посмотреть сериал «Сестры» или наверстать пропущенные серии, доступны следующие варианты:
Телеканал «Россия 1» — основная трансляция по будням в 21:30Сайт канала «Россия 1» — все вышедшие серии доступны в разделе «Видео’Онлайн-кинотеатры — сериал можно найти на популярных стриминговых платформах.
Сериал «Сестры» рекомендован к просмотру поклонникам мелодрам, любителям историй о сложных семейных отношениях. Возрастное ограничение проекта — 12+.