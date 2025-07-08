8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Белпочта» отправила более 2,2 тыс. карточек с теплыми словами от участников «Поезда Памяти» в 2025 году, сообщили БЕЛТА на предприятии.
«Белпочта» в четвертый раз приняла активное участие в уникальном проекте «Поезд Памяти», который стал символом памяти о жертвах Великой Отечественной войны.
В рамках участия в проекте предприятие организовало работу «Полевой почты» с уникальным дизайном стендов на перроне каждого белорусского города по пути следования. Каждая отправленная «Белпочтой» карточка, а в этом году их было более 2,2 тыс., стала своеобразным мостом между прошлым и настоящим, между поколениями, позволяя сохранить и передать историю о подвиге и жертвах войны. -0-