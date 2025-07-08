«Крылья Советов» подписали Алексея Сутормина и Никиту Кокарева

31-летний Сутормин пришёл в Самару в статусе свободного агента. В прошлом сезоне он играл за «Ростов» на правах аренды из «Зенита», где стал четырёхкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны. В «Ростове» он провёл 33 матча, забил 2 гола и помог команде дойти до финала Кубка России.