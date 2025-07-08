«Крылья Советов» подписали Алексея Сутормина и Никиту Кокарева

Опытный полузащитник и молодой вратарь пополнили состав самарского клуба.
Футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о подписании контрактов с двумя новыми игроками. Полузащитник Алексей Сутормин подписал соглашение на один год, а вратарь Никита Кокарев — на три сезона.
31-летний Сутормин пришёл в Самару в статусе свободного агента. В прошлом сезоне он играл за «Ростов» на правах аренды из «Зенита», где стал четырёхкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны. В «Ростове» он провёл 33 матча, забил 2 гола и помог команде дойти до финала Кубка России.
22-летний Кокарев — воспитанник «Краснодара». В прошлом сезоне он защищал ворота «Химок», где сыграл 25 матчей и шесть раз оставил свои ворота «сухими».
«Крылья Советов» усилили состав опытным игроком и перспективным голкипером перед новым сезоном. Сутормин добавит опыта полузащите, а Кокарев будет бороться за место в основе.
Алексей Сутормин — четырёхкратный чемпион России и обладатель Кубка страны в составе «сине-бело-голубых». Никита Кокарев в прошлом сезоне отразил два пенальти в составе «Химок».
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