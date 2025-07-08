Российская студентка собрала пять миллионов на выпускной и исчезла

В Санкт-Петербурге выпускной Педиатрического университета, на которые студенты шестого курса собрали около 7 миллионов рублей, оказался под угрозой срыва. За считанные дни до праздника большая часть собранных за год денег испарилась вместе с инициативной сокурсницей. Об этом пишет «Фонтанка» 8 июля.
Выпускники и их родители рассказали изданию, что они должны были отмечать окончание университета 12 июля в банкетном зале в Петергофе. К торжеству они готовились с начала учебного года.
Студентка Юлия (имя изменено), сама изъявила желание быть в инициативной группе. Какое-то время девушка была в академическом отпуске, а потом восстановилась в вузе.
По словам однокурсников, она сразу проявила себя как активный и доброжелательный человек. Без малого четыреста человек скинулись на праздник по 18 тысяч рублей, деньги отправляли одному человеку в каждой группе, а тот переводил их Юлии.
Одна из студенток получила 6 июля неожиданное сообщение от ответственной за финансовую сторону выпускного. Юлия, у которой находилась часть денег для внесения за выпускной призналась, что все деньги потеряны. Все были шокированы, рассказала собеседница издания.
По их словам, Юлия придумывала различные отговорки. Она заявила, что пошла класть сумму в банкомат и сразу начала жаловаться на плохую сеть в городе, и то, что банкомат никак не выполняет перевод.
После того, как другие участники инициативной группы пообещали приехать и забрать деньги, чтобы передать их организаторам, Юлия якобы призналась, что деньги — примерно пять миллионов рублей, она потеряла, и у нее их нет.
Студентки обратились в полицию, а утром уведомили деканат о случившемся.
Сейчас студенты сами занимаются срочным поиском нового места для выпускного. Однако пока неизвестно, состоится ли он, так как что-то найти и организовать за три дня очень сложно.
Изданию не удалось связаться с пропавшей студенткой по известному номеру. По словам выпускников, сейчас она не общается практически ни с кем из них, одну из страниц в соцсетях она удалила, ко второй — закрыла доступ практически для всех.