Врач Звонков: берегите глаза и сосуды в аномальную жару

Врач акцентирует внимание: при таком высоком уровне ультрафиолета ни в коем случае нельзя долго находиться на солнце, а физическую работу можно выполнять только в определенной одежде, а лучше в тени. Мы спросили, от каких привычек стоит отказаться в такой солнцепек. Врач сказал категорично: отказаться от алкоголя.