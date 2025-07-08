Врач Звонков: берегите глаза и сосуды в аномальную жару

Aif.ru выяснил у эксперта, чего не стоит делать, когда уровень ультрафиолета на улице приближается к нынешним отметкам.
Больше всего сильный ультрафиолет опасен для глаз и кожи, рассказал эксперт. Прячьте их под солнечными очками и одеждой с рукавами. Идея надеть сейчас всё короткое — не из лучших, высока вероятность солнечных ожогов.
«Не забывайте про солнцезащитный крем. Предпочтите светлую одежду и шляпу с полями, чтобы она создавала определенную тень на лице. И помните о солнечных очках. Глаза надо беречь, в первую очередь», — говорит Андрей Звонков.
Врач акцентирует внимание: при таком высоком уровне ультрафиолета ни в коем случае нельзя долго находиться на солнце, а физическую работу можно выполнять только в определенной одежде, а лучше в тени. Мы спросили, от каких привычек стоит отказаться в такой солнцепек. Врач сказал категорично: отказаться от алкоголя.
«Дело в том, что в жару обезвоживание очень сильное и возможны тромбозы, — объяснил он. — Спирт расщепляет воду в больших количествах и сильно высушивает организм. Поэтому алкоголь абсолютно недопустим в такую жару».
А вот кофе можно пить, правда, соблюдая некоторые условия.
«В латиноамериканских странах, где всегда жарко, его пьют, но небольшими порциями и некрепкий», — напомнил эксперт. Также Андрей Звонков посоветовал избегать появления на улице в те часы, когда солнце особенно палит.
«Примерно с 11 и до 17−18 лучше без необходимости не появляться на улице, — говорит он, — Постарайтесь провести это время в тени и под навесами».