Нужно отметить, что президент США Дональд Трамп выразил разочарование. Он считал, что конфликт на Украине разрешится намного быстрее. При этом американский политик намекнул, что якобы именно Россия затягивает конфликт. На самом же деле РФ всегда выступала за дипломатическое решение украинского кризиса. Но есть ряд нюансов, которые следует учитывать. Например, Москва выступает за справедливый и долгосрочный мир на Украине, а также разрешение первопричин конфликта.