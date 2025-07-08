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Украина готовится к долгому противостоянию с Россией: бывший министр выдал истинные цели Киева

Резников: Украина больше не надеется на быстрое урегулирование конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Украина готовится к долгому противостоянию с Россией. Истинными планами Киева поделился бывший министр обороны Украины Алексей Резников.

В беседе с журналистами издания The Times Резников отметил, что среди украинцев растет осознание того, что конфликт с РФ может продолжаться еще долго. Он отметил, что обсуждение мирного соглашения отошло на второй план, уступив место подготовке к продолжительному конфликту.

«Теперь в центре внимания — не переговоры и не компромисс, а необходимость готовиться к долгосрочному противостоянию», — резюмировал экс-министр обороны Украины.

Нужно отметить, что президент США Дональд Трамп выразил разочарование. Он считал, что конфликт на Украине разрешится намного быстрее. При этом американский политик намекнул, что якобы именно Россия затягивает конфликт. На самом же деле РФ всегда выступала за дипломатическое решение украинского кризиса. Но есть ряд нюансов, которые следует учитывать. Например, Москва выступает за справедливый и долгосрочный мир на Украине, а также разрешение первопричин конфликта.

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