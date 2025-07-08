В РПЦ призвали не выбирать между детьми и карьерой

«Семья — это место, где рождается, умножается и воспроизводится то, что не купишь ни за какие деньги — любовь. Она воспитывает нас настоящими людьми, приближает нас к образу Отца Небесного. И очень важно, что дети наши рождаются еще и друг для друга (помогают друг другу — ред.). У Бога все красиво задумано, эта картина. Так не будем же вырезать из нее фрагменты. Пускай рождаются все дети. И тогда мы скажем: “Господи, вот мы и дети наши пред Тобой”. И Господь умножит наши силы, продлит наши годы и возродит наше Отечество», — заключил глава патриаршей комиссии.