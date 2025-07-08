В РПЦ призвали не выбирать между детьми и карьерой

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Выбор «дети — или карьера» — это уловка, с каждым новым ребенком Господь дает силы, а в человеке открываются новые способности, заявил председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, выступая во вторник в Москве перед участниками Всероссийского парада семьи.
Всероссийский парад семьи состоялся более чем в 100 городах РФ в День семьи, любви и верности, в Москве парад прошел на ВДНХ, в нем приняли участие около 7 тысяч человек, сообщил ранее РИА Новости координатор оргкомитета парада, лидер общероссийского движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин.
«Я всегда говорю молодежи, никогда не попадайтесь на уловку: “дети — или карьера”! Дети — это и есть карьера: с каждым ребенком Господь дает нам новые таланты, способности. Кто хочет получить сверхспособности — милости просим в стан многодетных! Как многие думают, все многодетные, вроде бы как, должны сидеть дома, заниматься домашними делами и быть мрачными. Но, посмотрите, сколько здесь (на параде — ред.) унылых лиц? Ни одного! Потому что Господь с каждым ребенком дает силу: не только семье, он дает силы и стране», — сказал Лукьянов.
Он призвал помнить, что все дети — не только родителей, но «нашего Отца Небесного», у которого свой замысел о нашей стране.
«Наши (будущие — ред.) великие полководцы, святые, художники, композиторы, писатели ждут нашего с вами разрешения родиться на свет. Наш долг — дать им эту возможность и радоваться тому, что наша страна умножает свою силу, умножает жизнь в себе. Если мы даем жизнь — и нам Господь продлевает наши годы жизни и умножает силы нашего народа. Семья — это ковчег патриотизма», — пояснил священник.
Также, сославшись на Священное Писание, он напомнил, что мир существует, пока в нем есть любовь.
«Семья — это место, где рождается, умножается и воспроизводится то, что не купишь ни за какие деньги — любовь. Она воспитывает нас настоящими людьми, приближает нас к образу Отца Небесного. И очень важно, что дети наши рождаются еще и друг для друга (помогают друг другу — ред.). У Бога все красиво задумано, эта картина. Так не будем же вырезать из нее фрагменты. Пускай рождаются все дети. И тогда мы скажем: “Господи, вот мы и дети наши пред Тобой”. И Господь умножит наши силы, продлит наши годы и возродит наше Отечество», — заключил глава патриаршей комиссии.
Организаторами Всероссийского парада семьи выступили Общероссийское общественное движение «Семья», соорганизаторами являются Общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество», Федерация бокса России, Общероссийское движение «Сорок Сороков», Общенациональная программа «В кругу семьи».
Как заявляли организаторы, среди целей Всероссийского парада семьи — формирование убеждений о важности и роли семьи в жизни человека, привитие подрастающему поколению чувства любви и уважения к родителям, гордости за свою семью, укрепление традиционных ценностей.