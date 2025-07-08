Град размером с яйцо выпал в Подмосковье

В Подмосковье во вторник, 8 июля, выпал град размером с куриное яйцо. Местные жители делятся кадрами с гигантскими осадками в социальных сетях.
Град выпал в Королеве, Фрязине, Клине, Зеленограде и других городах области. На опубликованных кадрах жители показали, как огромные градины падают на землю. Также можно увидеть, что наиболее крупные из них практически полностью помещаются в ладонь. Некоторые из осадков сравнимы с размером куриного яйца, передает Telegram-канал Baza.
Из-за непогоды в регионе упало почти 80 деревьев, повреждено семь автомобилей. Кроме того, в городском округе Истра рухнула вышка сотовой связи.
Незадолго до этого в региональном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям предупредили, что вечером 8 июля в области ожидаются гроза, ливень, град и порывистый ветер до 25 метров в секунду.
Гидрометцентр сообщил, что в Москве был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ожидающейся грозы. При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в европейской части РФ ожидается аномально жаркая погода с температурой на 4−5 градусов выше климатической нормы.