Град размером с яйцо выпал в Подмосковье

Град выпал в Королеве, Фрязине, Клине, Зеленограде и других городах области. На опубликованных кадрах жители показали, как огромные градины падают на землю. Также можно увидеть, что наиболее крупные из них практически полностью помещаются в ладонь. Некоторые из осадков сравнимы с размером куриного яйца, передает Telegram-канал Baza.