Победа Кудерметовой и вылет Павлюченковой: как прошли матчи Уимблдон 8 июля

По ходу встречи Павлюченкова не отметилась ни одной подачей навылет, допустила пять двойных ошибок и смогла реализовать лишь один брейк-пойнт из пяти предоставленных шансов. В активе ее соперницы шесть эйсов, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти возможностей. В полуфинале за выход в решающий матч турнира Аманда Анисимова встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси.