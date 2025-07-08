Победа Кудерметовой и вылет Павлюченковой: как прошли матчи Уимблдон 8 июля

Павлюченкова вышла из турнира Уимблдон.
Во вторник, 8 июля, прошли теннисные матчи в рамках турнира Уимблдон. В этот день со стороны России на корт выходили Карен Хачанов, Анастасия Павлюченкова в одиночных разрядах, а также Вероника Кудерметова в парном разряде. О том, как проходили соревнования — в материале URA.RU.
Когда и где проходит Уимблдон-2025.
Уимблдон-2025 — международный теннисный турнир. Один из четырех турниров «Большого шлема» проходит в Уимблдоне (Лондон) с 30 июня по 12 июля. Во вторник, 7 июля, состоялся девятый игровой день турнира. В рамках программы дня прошли встречи среди мужчин и женщин в одиночном разряде, продолжились состязания в парном разряде, а также матчи в смешанных парах.
Хачанов проиграл пятой ракетке мира в четвертьфинале.
Российский теннисист Карен Хачанов завершил свое выступление на Уимблдонском турнире, остановившись на стадии четвертьфинала. В поединке за выход в полуфинал он уступил представителю США Тейлору Фрицу, который занимает пятую позицию в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счетом 3:6, 4:6, 6:1, 6:7 (4:7) в пользу американского спортсмена.
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Для Тейлора Фрица этот выход в полуфинал стал первым подобным достижением на турнирах серии Уимблдон за всю его профессиональную карьеру. В следующем раунде Фриц встретится с победителем противостояния между второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом из Испании и британцем Кэмероном Норри, занимающим 61-е место в рейтинге ATP.
Карен Хачанов занимает 20-ю строчку в мировом рейтинге и является обладателем семи титулов ATP. Его наивысшим результатом на Уимблдоне ранее был выход в четвертьфинал в 2021 году. После вылета Хачанова ни один представитель России не остался в мужской основной сетке турнира.
Павлюченкова не вышла в полуфинал.
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завершила свое выступление на Уимблдоне-2025 на стадии четвертьфинала, уступив американке Аманде Анисимовой, занимающей 12-ю строчку в рейтинге WTA. Матч продолжался 1 час 39 минут и завершился победой Анисимовой со счетом 1:6, 6:7 (9:11).
По ходу встречи Павлюченкова не отметилась ни одной подачей навылет, допустила пять двойных ошибок и смогла реализовать лишь один брейк-пойнт из пяти предоставленных шансов. В активе ее соперницы шесть эйсов, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти возможностей. В полуфинале за выход в решающий матч турнира Аманда Анисимова встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси.
Кудерметова вышла в полуфинал Уимблдона.
Кудерметова поборется за выход в финалФото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press.
Вероника Кудерметова и представительница Бельгии Элисе Мертенс вышли в полуфинал парного разряда на турнире Уимблдон-2025. В четвертьфинальном поединке Кудерметова и Мертенс одержали победу над дуэтом в составе Габриэлы Дабровски и Эрин Рутлифф, завершив матч со счетом 7:5, 7:6 (7:4). Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты.
В ходе матча Кудерметова и Мертенс выполнили семь эйсов, совершили четыре двойные ошибки и реализовали три из четырех возможных брейк-пойнтов. Их соперницы отметились двумя подачами навылет, допустили пять двойных ошибок и смогли реализовать лишь два из пяти брейк-пойнтов. В полуфинале Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс встретятся с Оливией Гадеки и Дезире Кравчик, чтобы побороться за выход в финал соревнований.