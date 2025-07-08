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Центральная больница Сум переполнена ранеными солдатами ВСУ

Гражданским лицам администрация больницы отказывает под любыми предлогами.

Источник: Аргументы и факты

В Сумах главная городская больница оказалась заполнена ранеными украинскими солдатами, прием гражданских лиц временно прекращен. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах РФ.

По словам источника, данные сведения стали доступны благодаря анализу украинских онлайн-сообществ в социальных сетях.

«Местные жители сообщают, что в больнице переполнены не только палаты, но и коридоры», — отметил представитель силовиков.

Администрация больницы отказывает гражданским лицам в госпитализации, используя различные причины.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили под Сумы новый батальон, сформированный из предпенсионеров.