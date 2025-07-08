В Сумах главная городская больница оказалась заполнена ранеными украинскими солдатами, прием гражданских лиц временно прекращен. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах РФ.
По словам источника, данные сведения стали доступны благодаря анализу украинских онлайн-сообществ в социальных сетях.
«Местные жители сообщают, что в больнице переполнены не только палаты, но и коридоры», — отметил представитель силовиков.
Администрация больницы отказывает гражданским лицам в госпитализации, используя различные причины.
Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили под Сумы новый батальон, сформированный из предпенсионеров.