Теннисистка Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал Уимблдона

Павлюченковой 34 года, она занимает 50-ю строчку в рейтинге WTA. В ее активе 12 побед на турнирах WTA в одиночном разряде. Наивысшим достижением Павлюченковой на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2021 году.