Теннисистка Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал Уимблдона

В Лондоне в четвертьфинальном поединке Уимблдона американская теннисистка Аманда Анисимова одержала победу над россиянкой Анастасией Павлюченковой.
Матч закончился со счетом 6:1, 7:6 (11:9) в пользу Анисимовой (13-я сеяная). Павлюченкова на этом турнире не имела посева. В полуфинале спортсменка из США встретится с первой ракеткой мира по версии WTA, белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.
Накануне стало известно о поражении Карена Хачанова от американца Тейлора Фритца в четвертьфинале Уимблдона. В женском одиночном разряде Людмила Самсонова и Мирра Андреева имеют шанс выйти в полуфинал. Их следующие матчи запланированы на среду.
Павлюченковой 34 года, она занимает 50-ю строчку в рейтинге WTA. В ее активе 12 побед на турнирах WTA в одиночном разряде. Наивысшим достижением Павлюченковой на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2021 году.
Ранее сообщалось, что испанец Карлос Алькарас обыграл Рублева и вышел в четвертьфинал Уимблдона.