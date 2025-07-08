Экс-премьер Британии Сунак стал старшим советником в банке Goldman Sachs

До начала политической карьеры Сунак более 15 лет работал в финансовом секторе. В 2001—2004 годах он уже был сотрудником Goldman Sachs. Позже он работал в хедж-фондах Children s Investment Fund Management и Theleme Partners, а также в инвестиционной компании Catamaran Ventures, которая принадлежит его тестю.