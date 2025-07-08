Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак присоединился к американскому инвестиционному банку Goldman Sachs в качестве старшего советника.
Генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон отметил, что рад вновь приветствовать Сунака в команде.
«В новой роли он будет работать с руководителями подразделений банка, консультируя клиентов по всему миру по ключевым вопросам, а также делиться своими взглядами на макроэкономические и геополитические тенденции», — говорится в заявлении.
До начала политической карьеры Сунак более 15 лет работал в финансовом секторе. В 2001—2004 годах он уже был сотрудником Goldman Sachs. Позже он работал в хедж-фондах Children s Investment Fund Management и Theleme Partners, а также в инвестиционной компании Catamaran Ventures, которая принадлежит его тестю.
Ранее эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко заявил, что нынешний премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его предшественники Лиз Трасс и Риши Сунак являются офисными клерками, которые исполняют чужую волю.