РФС 10 июля вынесет итоговое решение по скандальному делу «Торпедо»

Наказание для «Торпедо» может быть серьёзным: рассматриваются варианты штрафа до 50 миллионов рублей, снятия очков в чемпионате России или даже исключения клуба из соревнований. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит дело на заседании 10 июля.
Скандал получил развитие после ареста владельца клуба Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова, которые обвиняются в попытке дачи взятки футбольному арбитру.
Напомним, по итогам сезона в Первой лиге команда «Торпедо» заняла вторую позицию, что дало ей возможность выступать в следующем сезоне в Российской Премьер-лиге. Однако вскоре после этого началось расследование по делу о возможном подкупе арбитров. В результате были задержаны владелец клуба Соболев и директор Скородумов, которым была назначена мера пресечения в виде ареста. Бухгалтер клуба, Ирина Волкова, находится под домашним арестом.