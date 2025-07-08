РФС 10 июля вынесет итоговое решение по скандальному делу «Торпедо»

Напомним, по итогам сезона в Первой лиге команда «Торпедо» заняла вторую позицию, что дало ей возможность выступать в следующем сезоне в Российской Премьер-лиге. Однако вскоре после этого началось расследование по делу о возможном подкупе арбитров. В результате были задержаны владелец клуба Соболев и директор Скородумов, которым была назначена мера пресечения в виде ареста. Бухгалтер клуба, Ирина Волкова, находится под домашним арестом.