Один из символов Третьяковской галереи вернулся на историческое место. Об этом заявили в пресс-службе музея. Оказалось, речь идет о картине Виктора Васнецова «Богатыри».
Произведения Виктора Васнецова, в том числе картина «Богатыри», вернулись в Третьяковскую галерею после выставки в Санкт-Петербурге.
«После долгих гастролей в Санкт-Петербурге на свое историческое место вернулся один из символов Третьяковской галереи — эпическое полотно Виктора Васнецова “Богатыри”», — говорится в сообщении от представителей музея.
При этом отмечается, что картина не сразу появится в выставочном зале. Ее ждет долгий процесс «акклиматизации». Она несколько дней будет «приспосабливаться» к новым климатическим условиям после приезда из Северной столицы. Также работники галереи в это время должны собрать масштабную историческую рамку, которая обрамит живопись.
В экспозицию музея были возвращены и другие выдающиеся произведения из его собрания: «Алёнушка», «Иван-царевич на Сером Волке» и «После побоища Игоря Святославича с половцами».
Ранее KP.RU сообщил, какие мероприятия запланированы в Третьяковской галереи на 2025−2026 год.