Один из символов Третьяковской галереи вернулся на историческое место

При этом отмечается, что картина не сразу появится в выставочном зале. Ее ждет долгий процесс «акклиматизации». Она несколько дней будет «приспосабливаться» к новым климатическим условиям после приезда из Северной столицы. Также работники галереи в это время должны собрать масштабную историческую рамку, которая обрамит живопись.