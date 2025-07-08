Какой должна быть температура на рабочем месте, рассказали в Минтруда

Для работы, требующей постоянной ходьбы, определенной физической нагрузки и перемещений предметов весом до 1 кг стоя или сидя, оптимальная температура составляет 22,1−27 градусов. Это наладчики, станочники, продавцы продовольственных товаров, водители бульдозеров, растениеводы, рыбоводы и т.д. Если работа требует умеренных физических нагрузок и перемещения тяжестей до 10 кг — температура не должна превышать 21,1−27 градусов (работники строительной отрасли, животноводы, сварщики, работники по обслуживанию железнодорожных путей и ремонту автодорог и т.д.). При постоянном перетаскивании тяжестей и значительных физических усилиях — температура 20,1−26 градусов (кузнецы, работники сельского хозяйства, вальщики леса, бетонщики, каменщики, грузчики и т.д.). В Минтруда обратили внимание, что конкретные температурные режимы указаны в соответствующих санитарных нормативах.