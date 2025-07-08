Какой должна быть температура на рабочем месте, рассказали в Минтруда

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, какая температура должна быть на рабочем месте в зависимости от вида работы, сообщает БЕЛТА.
Для сидячей работы с незначительными физическими нагрузками она не должна превышать 25,1−28 градусов — офисные сотрудники, профессии в часовом и швейном производствах, работники медицинских учреждений и образования, программисты, архитекторы, диспетчеры и т.д. Для более подвижной работы, связанной с некоторыми физическими нагрузками, это 24,1−28 градусов. К таким работникам относятся контролеры, мастера в различных производствах, агрономы, гиды, продавцы непродовольственных товаров, работники таможни и милиции, т.д.
Для работы, требующей постоянной ходьбы, определенной физической нагрузки и перемещений предметов весом до 1 кг стоя или сидя, оптимальная температура составляет 22,1−27 градусов. Это наладчики, станочники, продавцы продовольственных товаров, водители бульдозеров, растениеводы, рыбоводы и т.д. Если работа требует умеренных физических нагрузок и перемещения тяжестей до 10 кг — температура не должна превышать 21,1−27 градусов (работники строительной отрасли, животноводы, сварщики, работники по обслуживанию железнодорожных путей и ремонту автодорог и т.д.). При постоянном перетаскивании тяжестей и значительных физических усилиях — температура 20,1−26 градусов (кузнецы, работники сельского хозяйства, вальщики леса, бетонщики, каменщики, грузчики и т.д.). В Минтруда обратили внимание, что конкретные температурные режимы указаны в соответствующих санитарных нормативах.
Работодатель обязан организовать кондиционирование воздуха (установить кондиционеры, поставить вентиляторы), обеспечить работников питьевой водой (при соблюдении гигиенических нормативов роль питьевой может выполнять проточная вода), дать сотрудникам места для отдыха, применять соответствующие средства индивидуальной защиты (например, при выборе спецодежды отдавать предпочтение воздухопроницаемым и гигроскопичным тканям, обеспечивающим комфортный микроклимат для тела), а также предусмотреть перерывы в 5−10 минут для отдыха, которые не будут заменять собой обеденный перерыв и будут включаться в рабочее время. -0-