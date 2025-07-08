Врач Гандельман: влажный воздух в спальне помогает защититься от инфекций

Эксперты программы «Жить здорово!» врач-реаниматолог Герман Гандельман и хирург-офтальмолог Михаил Коновалов рассказали, что недостаточно влажный воздух в спальне приводит к высыханию слизистых оболочек.
По словам Гандельмана, сухость слизистых способствует задерживанию бактерий на них, что увеличивает шансы заразиться инфекцией, особенно если не проветривать комнату и спать близко друг к другу.
Врач рекомендовал поставить в спальне увлажнитель воздуха и доводить влажность воздуха примерно до 60%.
Коновалов добавил, что сухой воздух негативно влияет на глаза. Офтальмолог рассказал, что синдром сухого глаза возникает из-за пересушенной среды, в результате поверхность глаза не получает достаточного увлажнения, что вызывает дискомфорт и повреждение роговицы. Для увлажнения поверхности глаза нужно использовать слезозаменительные капли или гели, сказал врач.
Ранее Гандельман и Коновалов рассказали, что телевизор, компьютер и сотовые телефоны вредят сну и ухудшают зрение.