Врач Гандельман: влажный воздух в спальне помогает защититься от инфекций

Коновалов добавил, что сухой воздух негативно влияет на глаза. Офтальмолог рассказал, что синдром сухого глаза возникает из-за пересушенной среды, в результате поверхность глаза не получает достаточного увлажнения, что вызывает дискомфорт и повреждение роговицы. Для увлажнения поверхности глаза нужно использовать слезозаменительные капли или гели, сказал врач.