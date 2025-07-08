Messaggero: пропавшую в Италии студентку из Украины нашли мертвой

По предварительным данным, согласно информации источника, украинская студентка могла покончить с собой. Детали произошедшего и обстоятельства смерти девушки уточняются. При этом известно, что перед инцидентом гражданка Украины перевела некоторую сумму на счет своего брата, а также оставила личные вещи и паспорт в комнате.