Messaggero: пропавшую в Италии студентку из Украины нашли мертвой

Пропавшую в Италии студентку из Украины нашли мертвой спустя несколько дней поисков. Об этом сообщает издание Messaggero.
Отмечается, что 18-летняя Мария Бугаева пропала на юге Италии в области Апулия в прошлую пятницу. Там студентка проходила стажировку в туристическом комплексе. Тело девушки было обнаружено на открытой местности в километре от объекта на берегу Адриатического моря.
По предварительным данным, согласно информации источника, украинская студентка могла покончить с собой. Детали произошедшего и обстоятельства смерти девушки уточняются. При этом известно, что перед инцидентом гражданка Украины перевела некоторую сумму на счет своего брата, а также оставила личные вещи и паспорт в комнате.
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