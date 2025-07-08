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Messaggero: пропавшую в Италии студентку из Украины нашли мертвой

Тело пропавшей в Италии украинской студентки было найдено на берегу рядом с туристическим комплексом спустя несколько дней поисков.

Источник: Комсомольская правда

Пропавшую в Италии студентку из Украины нашли мертвой спустя несколько дней поисков. Об этом сообщает издание Messaggero.

Отмечается, что 18-летняя Мария Бугаева пропала на юге Италии в области Апулия в прошлую пятницу. Там студентка проходила стажировку в туристическом комплексе. Тело девушки было обнаружено на открытой местности в километре от объекта на берегу Адриатического моря.

По предварительным данным, согласно информации источника, украинская студентка могла покончить с собой. Детали произошедшего и обстоятельства смерти девушки уточняются. При этом известно, что перед инцидентом гражданка Украины перевела некоторую сумму на счет своего брата, а также оставила личные вещи и паспорт в комнате.

Ранее KP.RU сообщал, что в Нижегородской области пропала 21-летняя студентка из Москвы.