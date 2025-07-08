«Где-то плачет SHAMAN»: наряд Бейонсе в цветах флага РФ вызвал ажиотаж среди россиян

Пользователи Сети поддержали выбор певицы и даже отдельно отметили правильный порядок цветов. Некоторые также выразили уверенность, что такая расцветка наряда не совпадение, а осознанный акт поддержки России со стороны Бейонсе. Другие комментаторы предложили артистке записать совместную песню с певцом Ярославом Дроновым, более известным под сценическим псевдонимом SHAMAN.