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«Где-то плачет SHAMAN»: наряд Бейонсе в цветах флага РФ вызвал ажиотаж среди россиян

Большое количество комментариев на русском языке появилось под постом на странице американской певицы Бейонсе в Instagram* с фотографиями с концерта в Вашингтоне, на котором артистка выступила в костюме в цветах российского триколора.

Большое количество комментариев на русском языке появилось под постом на странице американской певицы Бейонсе в Instagram* с фотографиями с концерта в Вашингтоне, на котором артистка выступила в костюме в цветах российского триколора.

Пользователи Сети поддержали выбор певицы и даже отдельно отметили правильный порядок цветов. Некоторые также выразили уверенность, что такая расцветка наряда не совпадение, а осознанный акт поддержки России со стороны Бейонсе. Другие комментаторы предложили артистке записать совместную песню с певцом Ярославом Дроновым, более известным под сценическим псевдонимом SHAMAN.

— Где-то плачет один SHAMAN, — пошутил один из пользователей Сети.

Наряд haute couture был создан ливанским дизайнером Эли Саабом специально для этого шоу. Образ был представлен 7 июля в рамках ее тура Cowboy Carter and the Rodeo Chitlin" Circuit Tour.

15 июня Министерство обороны США поздравило американцев с Днем национального флага, опубликовав в соцсети Х изображение с российским триколором. Часть пользователей соцсети негативно отреагировала на публикацию, тогда как другие сочли изображение случайным совпадением.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.