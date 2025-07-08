В РФ предложили внести пианино в число продукции с требованиями нацрежима

Минпромторг РФ предложил внести пианино в список продукции, на которую распространяются требования национального режима в государственных закупках, сказано на сайте министерства.
Минпромторг сделал соответствующее предложение для защиты российских производителей пианино от недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных поставщиков.
«Инициатива послужит мерой государственной поддержки российских производителей и поспособствует стимулированию спроса на отечественные музыкальные инструменты, увеличению объемов производства и реализации продукции», — сказано в публикации.
При этом Минпромторг ожидает, что инициатива позволит дополнительно загрузить производственные мощности российских предприятий и обеспечит возможность повышения уровня локализации и качества продукции. Кроме того, предполагается, что мера сформирует баланс интересов отечественных производителей и организаций дополнительного образования детей.
Ранее Минпромторг предложил ввести с 1 сентября обязательную маркировку ноутбуков.