В РФ предложили внести пианино в число продукции с требованиями нацрежима

При этом Минпромторг ожидает, что инициатива позволит дополнительно загрузить производственные мощности российских предприятий и обеспечит возможность повышения уровня локализации и качества продукции. Кроме того, предполагается, что мера сформирует баланс интересов отечественных производителей и организаций дополнительного образования детей.