Увезу себя я в тундру: почему курсы по выживанию стали так популярны у москвичей

— Это полное погружение с опорой на ориентирование, — рассказывает Алешкин. — Здесь вы проверите, как освоили базовые навыки. Кроме того, придется переходить вброд речку, перебираться через болото. Задача — выйти в цивилизацию. Значит, надо двигаться и каждый раз воссоздавать стационарный лагерь. Это не обычный поход с нагруженным рюкзаком. Обустроить комфорт придется собственными руками. Нет даже котелка. Откуда он у вас будет, если, не дай бог, что-то случится? Но можно найти старую консервную банку. Даже там, куда пять часов вертолетом надо лететь. На Таймыре, когда мы шли на мыс Челюскина, обнаружили мусор, оставшийся от экспедиций еще 60-х годов.