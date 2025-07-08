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Температура 8 июля в Москве достигала отметки в плюс 34 градусов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Воздух прогрелся в столице во вторник до плюс 34,2 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Сейчас в Ричмонде: +35° 7 м/с 50% 758 мм рт. ст. +30°
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

«Максимальная температура воздуха в Москве, по данным базовой метеостанции города [на] ВДНХ, составила плюс 32,8 градусов. В центре города, на Балчуге воздух прогрелся до плюс 34,2 градусов», — написал Леус.

Что касается Центрального федерального округа, максимальный показатель температуры воздуха установлен на юге Воронежской области — плюс 36,2 градусов, уточнил синоптик.

Кроме того, метеостанция «Ново-Иерусалим» в Подмосковье зафиксировала 33 мм осадков, что составило почти половину месячной нормы июля (48%).

Ранее в Гидрометцентре РФ отметили, что температура во вторник в Москве превысила показатели в Сочи.