Температура 8 июля в Москве достигала отметки в плюс 34 градусов

«Максимальная температура воздуха в Москве, по данным базовой метеостанции города [на] ВДНХ, составила плюс 32,8 градусов. В центре города, на Балчуге воздух прогрелся до плюс 34,2 градусов», — написал Леус.
Что касается Центрального федерального округа, максимальный показатель температуры воздуха установлен на юге Воронежской области — плюс 36,2 градусов, уточнил синоптик.
Кроме того, метеостанция «Ново-Иерусалим» в Подмосковье зафиксировала 33 мм осадков, что составило почти половину месячной нормы июля (48%).
Ранее в Гидрометцентре РФ отметили, что температура во вторник в Москве превысила показатели в Сочи.