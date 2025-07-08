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Экс-главу штаба Бориса Надеждина лишили гражданства

Политтехнолог Дмитрий Кисиев сообщил о лишении его гражданства РФ.

Бывшего главу избирательного штаба Бориса Надеждина политтехнолога Дмитрия Кисиева лишили российского гражданства. Об этом мужчина сообщил в личном Telegram-канале вечером во вторник, 8 июля.

К размещенной публикации Кисиев также приложил скриншот с заключением управления по защите конституционного строя ФСБ РФ.

Ранее KP.RU сообщал, что в Государственной думе РФ расширили список причин, по которым можно лишить человека приобретенного гражданства России. В рамках законопроекта предлагается внести правки в статью 24 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». Его рассмотрение планируется завершить до конца июля текущего года.

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