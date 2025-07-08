Праздничная атмосфера царит вечером на улицах фестивального Витебска

8 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Витебске стартовали первые мероприятия «Славянского базара». Так, центральным событием дня стал первый этап XXIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск». Юные вокалисты из 14 стран на сцене Концертного зала «Витебск» представили саундтреки из известных мультфильмов.
Представитель Казахстана лидирует на детском музыкальном конкурсе «Витебск» по итогам первого дня.
Сегодня уже в седьмой раз, в рамках фестиваля, прошел международный проект Dream Dance Fest, где хореографические коллективы представили сногсшибательные номера и танцевальные батлы.
Dream Dance Fest в Витебске собрал 18 коллективов из Беларуси, России и Казахстана.
Выставки, спектакли и много музыки, все это традиционно сопровождает яркий и незабываемый ежегодный фестиваль «Славянский базар в Витебске».
В завершении вечера жители и гости города увидели барабанное шоу, которое продемонстрировала команда энергичных ребят из местной группы Baraband. В центре города они исполнили зажигательную бразильскую карнавальную самбу. -0-
Фото Александра Хитрова.