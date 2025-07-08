Праздничная атмосфера царит вечером на улицах фестивального Витебска

8 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Витебске стартовали первые мероприятия «Славянского базара». Так, центральным событием дня стал первый этап XXIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск». Юные вокалисты из 14 стран на сцене Концертного зала «Витебск» представили саундтреки из известных мультфильмов.