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В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога

В Кировоградской и Одесской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.

В Кировоградской и Одесской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.

Кроме того, в красной зоне воздушной тревоги продолжают оставаться Киевская, Днепропетровская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская области, передает ТАСС.

Также стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России освободили село Каменское в Запорожской области и водрузили национальный флаг на его территории.

Российская армия успешно оттесняет вражескую армию и из ДНР. Так, ВС РФ уже освободили село Тимофеевка. Военнослужащие группировки войск «Восток» также водрузили российский флаг в селе Нескучном. Солдаты штурмовых отрядов полностью зачистили около 400 зданий на территории населенного пункта.

До этого стало известно, что ВС РФ провели фланговую атаку на подразделения противника в Запорожской области, воспользовавшись обмелевшим Каховским водохранилищем.

Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ нанесли удар по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, а также по цехам сборки и хранения беспилотников-камикадзе ВСУ. При этом все поставленные цели были поражены.