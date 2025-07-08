Новые санкции США против России и КНДР: под ограничения попали двое граждан и четыре фирмы

США объявили о введении санкций против двух россиян, граждан КНДР и четырех фирм из этих стран, мотивируя это борьбой с киберпреступностью. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.
Согласно документу Госдепа, американские санкции затронули россиянина Гаика Асатряна и гражданина КНДР Сон Кум Хека. Также ограничения введены против российских компаний «Асатрян» и «Фортуна» и северокорейских Korea Saenal Trading Corporation и Korea Songkwang Trading General Corporation.
Как утверждает Госдепартамент, северокорейский гражданин сотрудничал с хакерской группой Andariel, участвовал в незаконном вербовке IT-специалистов и пытался взломать системы Минфина США. Российского гражданина и четыре компании американские власти обвиняют в якобы содействии найму IT-кадров, предположительно для пополнения бюджета КНДР.
Напомним, что после включения в санкционный перечень все активы в США блокируются, а гражданам и организациям США запрещается поддерживать деловые отношения с попавшими под ограничения.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал американские санкции в отношении РФ противозаконными, отметив их негативное влияние на обе стороны.