В Госдуме рассказали о проекте «Жизнь после Победы»

Парламентарий подчеркнула, что запуск школы стал откликом на просьбу и предложения родных и близких бойцов, а полученные знания станут опорой в подготовке семей к возвращению военнослужащих после демобилизации. Она добавила, что в программу учебных модулей школы «Жизнь после Победы» включены темы психологической подготовки, детско-родительских отношений в условиях реадаптации участников СВО, укрепления внутрисемейных связей, снижения психоэмоционального напряжения и семейного здоровья. Кроме того, часть лекций посвящена мерам господдержки для участников и ветеранов СВО, а также возможностям переобучения и трудоустройства.