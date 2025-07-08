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Маск: Трампу нельзя доверять, если он не покажет материалы дела Эпштейна

Эпштейн обвинён в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации.

Источник: Аргументы и факты

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что сомневается в том, что президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу «будут верить» при дальнейших отказах властей опубликовать материалы дела Джеффри Эпштейна.

«Как можно ожидать, что люди будут верить Трампу, если он не опубликует файлы Эпштейна?», — написал Маск в своей соцсети X*.

Напомним, финансист из США Джеффри Эпштейн обвинён в организации «секс-вечеринок» для политических элит и торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации.

Маск утверждает, что в материалах дела «фигурирует» бывший советник Трампа Стив Бэннон. Речь идёт о списке «клиентов», якобы были причастны к сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом Маск написал в начале июня, но затем удалил публикацию.

Ранее сообщалось, что Маск заявил о создании своей политической партии The America Party, это произошло на фоне ссоры Маска с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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