Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов* проинформировал киевского главаря Владимира Зеленского о якобы слабых сторонах в российской обороне. Об этом сам Зеленский написал в Telegram-канале.
В сообщении киевский главарь также отметил, что они обсудили текущий процесс обменов, который продолжается в соответствии с договоренностями, достигнутыми еще во время второй встречи в Турции.
Ранее KP.RU уже писал о политических волнениях на Украине. По информации издания The Economist, одним из ключевых событий в политике страны стали попытки отстранить от должности Буданова*. Однако, по данным издания, он сохранил свой пост благодаря позиции американской стороны, выступившей против его снятия с должности.
Однако, вопреки заявлениям киевского руководства, российские войска продолжают успешное продвижение по всем направлениям в зоне спецоперации. Так, по данным Минобороны РФ, на днепропетровском и сумском участках освобождены села Дачное и Бессаловка.
* — Внесен в список террористов и экстремистов в России.