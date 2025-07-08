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Киев из последних сил пытается удержаться на плаву: в ГУР нашли якобы «уязвимые» места в России

Зеленский: глава ГУР Буданов* доложил о якобы уязвимых местах в России.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов* проинформировал киевского главаря Владимира Зеленского о якобы слабых сторонах в российской обороне. Об этом сам Зеленский написал в Telegram-канале.

В сообщении киевский главарь также отметил, что они обсудили текущий процесс обменов, который продолжается в соответствии с договоренностями, достигнутыми еще во время второй встречи в Турции.

Ранее KP.RU уже писал о политических волнениях на Украине. По информации издания The Economist, одним из ключевых событий в политике страны стали попытки отстранить от должности Буданова*. Однако, по данным издания, он сохранил свой пост благодаря позиции американской стороны, выступившей против его снятия с должности.

Однако, вопреки заявлениям киевского руководства, российские войска продолжают успешное продвижение по всем направлениям в зоне спецоперации. Так, по данным Минобороны РФ, на днепропетровском и сумском участках освобождены села Дачное и Бессаловка.

* — Внесен в список террористов и экстремистов в России.

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