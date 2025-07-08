Киев из последних сил пытается удержаться на плаву: в ГУР нашли якобы «уязвимые» места в России

Ранее KP.RU уже писал о политических волнениях на Украине. По информации издания The Economist, одним из ключевых событий в политике страны стали попытки отстранить от должности Буданова*. Однако, по данным издания, он сохранил свой пост благодаря позиции американской стороны, выступившей против его снятия с должности.