В Москву вернулась жара: 8 июля на ВДНХ и Балчуге воздух прогрелся до +34°C

Во вторник, 8 июля, в Москве был зафиксирован температурный максимум — +34,2°C. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Максимальная температура воздуха в Москве, по данным базовой метеостанции города [на] ВДНХ, составила плюс 32,8 градусов. В центре города, на Балчуге воздух прогрелся до плюс 34,2 градусов», — написал специалист в Telegram-канале.
Синоптик отметил, что в Центральном федеральном округе температурный рекорд зафиксирован на юге Воронежской области, где воздух прогрелся до +36,2°C.
Метеостанция «Ново-Иерусалим» в Московской области зарегистрировала 33 мм осадков — это почти половина (48%) от среднемесячной нормы июля.
Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд напомнил жителям европейской части России о приближающейся аномальной жаре.