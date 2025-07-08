Видео смерти Эпштейна без одной минуты породило новые мемы и сомнения

Публикация видео была предпринята для опровержения слухов о том, что Эпштейна убили, чтобы он не мог дать показания против своих клиентов. На брифинге в Белом доме генеральный прокурор Бонди объяснила отсутствие минуты тем, что старая видеосистема зацикливается каждую ночь.