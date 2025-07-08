Видео смерти Эпштейна без одной минуты породило новые мемы и сомнения

Минюст США опубликовал видеозапись из камеры, где покончил с собой миллиардер Джеффри Эпштейн, что вызвало волну подозрений. В записи, запечатлевшей последние часы его жизни, отсутствует одна минута. Эпштейн, которого обвиняли в организации секс-вечеринок с участием несовершеннолетних для влиятельных лиц, стал объектом множества теорий заговора.
Публикация видео была предпринята для опровержения слухов о том, что Эпштейна убили, чтобы он не мог дать показания против своих клиентов. На брифинге в Белом доме генеральный прокурор Бонди объяснила отсутствие минуты тем, что старая видеосистема зацикливается каждую ночь.
Несмотря на это, в соцсетях стали появляться мемы, изображающие на вырезанном кадре известных личностей, якобы посещавших «остров Эпштейна», передает Telegram-канал Baza.
Генпрокуратура США в конце февраля опубликовала рассекреченные файлы дела Эпштейна. В документах есть имена многих американских знаменитостей, в том числе певца Майкла Джексона и экс-губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо. «Вечерняя Москва» тогда собрала подробности этой истории.
Ранее между президентом США Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском произошел заочный конфликт в Сети. Предприниматель заявил, что американский лидер упомянут в файлах скандально известного миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в педофилии, склонении к проституции и торговле людьми.