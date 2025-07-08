Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Видео смерти Эпштейна без одной минуты породило новые мемы и сомнения

Минюст США опубликовал видеозапись из камеры, где покончил с собой миллиардер Джеффри Эпштейн, что вызвало волну подозрений. В записи, запечатлевшей последние часы его жизни, отсутствует одна минута. Эпштейн, которого обвиняли в организации секс-вечеринок с участием несовершеннолетних для влиятельных лиц, стал объектом множества теорий заговора.

Минюст США опубликовал видеозапись из камеры, где покончил с собой миллиардер Джеффри Эпштейн, что вызвало волну подозрений. В записи, запечатлевшей последние часы его жизни, отсутствует одна минута. Эпштейн, которого обвиняли в организации секс-вечеринок с участием несовершеннолетних для влиятельных лиц, стал объектом множества теорий заговора.

Публикация видео была предпринята для опровержения слухов о том, что Эпштейна убили, чтобы он не мог дать показания против своих клиентов. На брифинге в Белом доме генеральный прокурор Бонди объяснила отсутствие минуты тем, что старая видеосистема зацикливается каждую ночь.

Несмотря на это, в соцсетях стали появляться мемы, изображающие на вырезанном кадре известных личностей, якобы посещавших «остров Эпштейна», передает Telegram-канал Baza.

Генпрокуратура США в конце февраля опубликовала рассекреченные файлы дела Эпштейна. В документах есть имена многих американских знаменитостей, в том числе певца Майкла Джексона и экс-губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо. «Вечерняя Москва» тогда собрала подробности этой истории.

Ранее между президентом США Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском произошел заочный конфликт в Сети. Предприниматель заявил, что американский лидер упомянут в файлах скандально известного миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в педофилии, склонении к проституции и торговле людьми.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше