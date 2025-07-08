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В Псковской области ввели запрет на публикацию данных о беспилотниках

В Псковской области введён запрет на публикацию и распространение в СМИ и интернете любой информации о применении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и их последствиях.

В Псковской области введён запрет на публикацию и распространение в СМИ и интернете любой информации о применении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и их последствиях. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Ограничения также касаются данных о применении средств противодействия БПЛА, которые могут раскрыть расположение сил и средств Министерства обороны России и правоохранительных органов.

По словам Ведерникова, такое решение принято из соображений безопасности и здравого смысла, а не из-за ухудшения обстановки. Аналогичные меры действуют во многих регионах страны.

Губернатор предупредил, что нарушение этих запретов может рассматриваться как оказание информационной или иной помощи противнику и повлечь серьёзную уголовную ответственность.

Ранее украинский FPV-дрон атаковал мужчину во дворе многоквартирного дома под Белгородом.

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