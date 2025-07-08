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Три человека погибли, шесть пострадали после атаки ВСУ на Курск

ВСУ атаковали пляж в Курске. Три человека погибли. Еще 6 пострадали, включая ребенка. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Срочная новость.

ВСУ атаковали пляж в Курске. Три человека погибли. Еще 6 пострадали, включая ребенка. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

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