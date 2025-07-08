Три человека погибли, шесть пострадали после атаки ВСУ на Курск

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ВСУ атаковали пляж в Курске. Три человека погибли. Еще 6 пострадали, включая ребенка. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
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Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. В материале рассказываем главное из его биографии.Читать дальше