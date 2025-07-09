Что можно и нельзя делать на Давида Земляничника 9 июля на Тихвинскую ягодницу

Православная церковь 9 июля вспоминает святого Давида Солунского. В народе принято праздновать день Давида Земляничника. Как правило, к названной дате в лесах созревает земляника. Вместе с тем у праздника есть еще одно название — Тихвинская ягодница. Подобным образом называли девушек и женщин, ходивших собирать ягоды.