Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать на Давида Земляничника 9 июля на Тихвинскую ягодницу

Собрали приметы и запреты на 9 июля, когда отмечают день Давида Земляничника.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 9 июля вспоминает святого Давида Солунского. В народе принято праздновать день Давида Земляничника. Как правило, к названной дате в лесах созревает земляника. Вместе с тем у праздника есть еще одно название — Тихвинская ягодница. Подобным образом называли девушек и женщин, ходивших собирать ягоды.

Что нельзя делать 9 июля.

Не рекомендуется находиться в плохом настроении. Женщинам нельзя примерять вещи друг друга. Предки верили, что можно забрать на себя чужие болезни и неприятности. Запрещается вспоминать плохие события перед длительной дорогой.

Что можно делать 9 июля.

По традиции, в названную дату было принято ходить в лес и собирать землянику. А еще 9 июля девушки умывались земляничной росой для сохранения красоты.

Согласно приметам, вьюнок, закрывший цветок, предупреждает про дождь. В том случае, если погода солнечная, то тепло сохранится на семь недель.

Тем временем МНС Беларуси сделало важное заявление, касающееся маркировки товаров на кассах.

Кстати, в Беларуси налог на недвижимость и на землю для дачников вырастет в 2025.

Ранее Минтруда сказало, кто из белорусов может получить от 5000 до 9200 рублей.