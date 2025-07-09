Жара до 34 градусов придет в Самарскую область днем 9 июля

В среду в 63-м регионе будет малооблачно. Подробностями поделились специалисты Приволжского УГМС.
Синоптики не ожидают каких-либо осадков в губернии. При этом температура воздуха в Самарской области днем 9 июля составит от +29 до +34 градусов по Цельсию.
Представители Приволжского УГМС прогнозируют юго-восточный ветер с порывами примерно от 5 до 10 метров в секунду.
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