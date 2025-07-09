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Берл Лазар указал на провокаторов, разжигающих межрелигиозные войны

Главы традиционных российских конфессий выступают против провокаторов, заявил главный раввин России.

Источник: Аргументы и факты

Главный раввин России Берл Лазар в интервью aif.ru рассказал, что среди священнослужителей среднего и низшего звена разных религиозных структур встречаются экстремисты. Они разжигают не только межнациональную, но и межрелигиозную войну.

«Мне кажется, что они маргиналы внутри собственных организаций, но все равно это опасно и для межрелигиозных, и для внутриконфессиональных отношений», — заявил Берл Лазар.

Он подчеркнул, что духовные лидеры традиционных конфессий в РФ ведут борьбу с такими провокаторами.

В апреле президент России Владимир Путин наградил Лазара Орденом Почета. Главный равнин РФ был отмечен за заслуги в обеспечении деятельности Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте.