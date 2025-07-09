Берл Лазар указал на провокаторов, разжигающих межрелигиозные войны

Главный раввин России Берл Лазар в интервью aif.ru рассказал, что среди священнослужителей среднего и низшего звена разных религиозных структур встречаются экстремисты. Они разжигают не только межнациональную, но и межрелигиозную войну.
«Мне кажется, что они маргиналы внутри собственных организаций, но все равно это опасно и для межрелигиозных, и для внутриконфессиональных отношений», — заявил Берл Лазар.
Он подчеркнул, что духовные лидеры традиционных конфессий в РФ ведут борьбу с такими провокаторами.
В апреле президент России Владимир Путин наградил Лазара Орденом Почета. Главный равнин РФ был отмечен за заслуги в обеспечении деятельности Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте.