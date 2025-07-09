Дать архив: российский дизайнер показала кутюрную коллекцию в Париже

Что касается шоу, то от переосмысления барочной эстетики в прошлом сезоне его креативный директор Дэниел Роузберри тоже пришел, с одной стороны, к переосмыслению архивов модного дома и наследия его основательницы Эльзы Скиапарелли, с другой — обратился к размышлениям о грядущем. Новая осенне-зимняя коллекция получила название Back to the Future («Назад в будущее»). В ней гармонируют традиционные представления об элегантности и футуристичные, даже сюрреалистичные мотивы. Если корсет, то в форме седла. Если шляпка, то похожая на колокол. Жакет в стиле матадора — металлического цвета в леопардовое пятно. Работая с архивами, Роузберри представил прозрачную накидку, расшитую жемчужинами, пайетками и стразами, отсылающую к культовой накидке «Аполлон Версальский» из коллекции Zodiac 1938 года.