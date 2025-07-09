Дать архив: российский дизайнер показала кутюрную коллекцию в Париже

В столице Франции 7 июля стартовала Неделя высокой моды осень-зима 2025/2026. Свои коллекции на подиуме презентуют ведущие мировые модные дома, среди которых Schiaparelli, Chanel, Iris van Herpen. В рамках события кутюрную коллекцию по традиции презентовала российский дизайнер Юлия Янина. Подробнее о главных шоу и неожиданных решениях дизайнеров — в материале «Известий».
Показ российского дизайнера прошел в Париже.
Французский особняк XIX века Hôtel Marcel Dassault накануне стал местом встречи модной публики — жителей и гостей Парижа. Там 8 июля в рамках Недели высокой моды, посвященной сезону осень-зима 2025/2026, состоялся показ российского дома YANINA Couture, который ежегодно продолжает участвовать в событии несмотря на то, что делает это в последние несколько лет по решению синдиката за пределами официального расписания.
Фото: YANINA Couture.
Прошлая кутюрная коллекция Юлии Яниной с игривыми принтами и вышивкой в виде фруктов и овощей была навеяна воспоминаниями о детстве. В новом сезоне дизайнер обратилась к исследованию собственного творческого наследия. Она представила новое прочтение знаковых наработок прошлого, эскизов и техник.
Стремление продемонстрировать достижения рукотворного творчества нашло отражение, например, в платьях из прозрачной сетки, которые украсили тонкие аппликативные орнаменты. В коллекцию также вошли модели из шерсти, бархата и шелка.
Schiaparelli.
Открыл официальную программу Недели высокой моды в Париже модный дом Schiaparelli. Показ состоялся 7 июля в Petit Palais (Малый дворец), на подступах к которому перед стартом шоу позировали звездные гости, чье появление произвело не меньшее впечатление — 76-летняя Вера Вонг в очередной раз поразила стройной фигурой, Карди Би эпатировала, усадив на руку ворона, Дуа Липа сама была словно птица в белоснежном платье с эффектом перьев и с вырезом в зоне декольте в виде замочной скважины, звезда «Эмили в Париже» и любимица зрителей Филиппин Леруа-Болье надела элегантное платье бронзового оттенка, удачно подчеркивающее талию и игриво оголяющее ноги.
Что касается шоу, то от переосмысления барочной эстетики в прошлом сезоне его креативный директор Дэниел Роузберри тоже пришел, с одной стороны, к переосмыслению архивов модного дома и наследия его основательницы Эльзы Скиапарелли, с другой — обратился к размышлениям о грядущем. Новая осенне-зимняя коллекция получила название Back to the Future («Назад в будущее»). В ней гармонируют традиционные представления об элегантности и футуристичные, даже сюрреалистичные мотивы. Если корсет, то в форме седла. Если шляпка, то похожая на колокол. Жакет в стиле матадора — металлического цвета в леопардовое пятно. Работая с архивами, Роузберри представил прозрачную накидку, расшитую жемчужинами, пайетками и стразами, отсылающую к культовой накидке «Аполлон Версальский» из коллекции Zodiac 1938 года.
Обращаясь к прошлому, дизайнер намеренно отказался от цвета, сконцентрировавшись на черно-белых тонах как в старом кино. Хотя позволил себе красный в нескольких образах. Один из них — платье с имитацией торса на спине с ожерельем, повторяющим анатомическую форму сердца, которое, кроме того, еще и пульсирует.
Iris van Herpen.
Модный дом Iris van Herpen представил парижской публике фэнтезийную коллекцию Sympoiesis, посвященную исследованию взаимоотношений человека и природы и их симбиозу. Каждая модель — сложная по своей форме и воплощению история, произведение искусства.
Одни образы — из хрупкой и настолько невесомой ткани, что она при малейшем движении не просто развевается, а будто плывет, — погружают в глубины океана. Другие — с переливающимися чешуйчатыми юбками — знакомят с его обитателями. Третьи — застывшие в необычных формах зеленоватые облака — не то растения, не то мифические существа.
Нидерландский модельер Ирис ван Херпен известна в модном мире страстью к экспериментам с материалами и инновациям. Например, она одной из первых тестировала 3D-печать. Но даже готовую к сюрпризам аудиторию ей в этот раз удалось удивить. Главным на подиуме стало светящееся «живое» платье, созданное из 125 млн биолюминесцентных водорослей при участии ученого Криса Беллами.
Chanel.
Одним из главных событий второго дня кутюрной недели в Париже стал показ Chanel. Среди гостей шоу были Пенелопа Крус, Кирстен Данст, Кира Найтли, Наоми Кэмпбелл. Осенне-зимнюю коллекцию дом презентовал в атмосфере первых салонов Коко Шанель.
А в моделях с заниженной талией и многослойными юбками, в пышных блузах, воротничках и накидках, в знакомых твидовых образах читались отсылки к историческим силуэтам. Все — в мягких оттенках от кремового до зеленого.
Главной деталью коллекции стали колосья пшеницы как символ изобилия, которые присутствуют в виде пуговиц, украшенных драгоценными камнями, и в качестве вышивок, призванных подчеркнуть мастерство создателей. В конце концов — с букетом из веточек пшеницы вместо традиционного в финале показа вышла невеста Chanel. Вероятно, такие станут одним из главных свадебных трендов.
В следующие дни эстафету примут Balenciaga, Elie Saab, Maison Margiela и другие модные дома, которые презентуют свои коллекции на парижском подиуме.