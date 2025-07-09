Жезл доброй воли: древний египетский артефакт показали в Пушкинском музее

Древнеегипетский магический жезл, купленный ГМИИ им. Пушкина за 4 млн рублей (почти втрое дешевле первоначальной суммы), впервые показан публике. Его демонстрация дала старт проекту «Новые шедевры Пушкинского». В течение двух с лишним месяцев музей будет показывать свои приобретения за последние годы. Впрочем, выяснили «Известия», подобные пополнения коллекции остаются штучными, говорить об их регулярности пока не приходится.
Таинственный ритуал.
Серия выставок, посвященных наиболее значимым приобретениям за последние несколько лет, будет проходить на площадке перед залом № 7, или «Белый пол». И начинает этот цикл магический жезл — древний египетский артефакт эпохи Среднего царства (XXI-XVIII век до н.э.). Заходя в зал, зритель видит в самом центре высокую, кремового цвета фальшстенку. Внутри — небольшая витрина, где на черной бархатной подставке лежат три части экспоната, образующие нечто вроде бумеранга. Их суммарная длина — почти 40 см.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей ЭрштремЗаведующая отделом Древнего Востока ГМИИ имени А. С. Пушкина Ольга Васильева.
Рисунки расположены только на одной стороне жезла. Композиция выглядит как «шествие» различных животных (лягушка, бык, кобра) и фантастических существ, многие из которых держат большой нож, что символизирует защиту человека. Изображение следует читать справа налево, поскольку в таком направлении смотрят звери.
— Такого рода предметы обычно покрыты гравированными изображениями, то есть рисунки процарапаны. На нашем же жезле поверхность барельефная (выпуклая. — Ред.). Таких примеров насчитывается около десяти во всем мире, — пояснила куратор выставки, заведующая отделом Древнего Востока ГМИИ им. А. С. Пушкина Ольга Васильева.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей ЭрштремДревнеегипетский магический жезл.
Артефакт, выполненный из кости гиппопотама, имел ритуальное предназначение. Но, для каких именно обрядов его применяли, неизвестно. Возможно, жрецы устраивали с ним танцы и зачитывали заклинания. И есть предположение, что на три части его разломили намеренно — по завершении церемонии, чтобы не осталось никаких волшебных свойств.
Чаще всего археологи находили магические жезлы в гробницах вельмож и жрецов. Одним из примеров стал ларец, обнаруженный при раскопках поминального храма Рамсеса II на западном берегу Нила в Фивах. В ларце рядом с жезлами лежали древние папирусы, медицинские и литературные тексты, царский убор фараонов в виде бронзовой кобры.
Раз в 100 лет.
Музей пытался купить раритет еще с 2018 года. Для этого запустили специальный сайт по сбору средств и за четыре года смогли получить 4,1 млн рублей. Половина пожертвований поступила от обычных посетителей музея, другую часть обеспечили меценаты и партнеры. При этом первоначально коллекционер, владевший предметом, просил за него 12 млн. Затем он снизил сумму вдвое (именно 6 млн ГМИИ пытался достать через краудфандинг), а в конечном счете Пушкинскому удалось сторговаться до нынешней цифры.
— Покупки такого рода случаются раз в 100 лет. Приобретение экспоната — большая удача. Он первоклассный с точки зрения художественной, исторической ценности. К сожалению, сегодня мы не можем участвовать в зарубежных аукционах. Пополнять коллекции получается только через средства от меценатов или дары, — отметила Ольга Васильева.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей ЭрштремДревнеегипетский магический жезл.
В беседе с «Известиями» специалист пояснила, что говорить о какой-либо систематичности подобных приобретений невозможно: свои средства музей тратить на это не может, нет и коллекционеров, которые могли бы регулярно ввозить такие предметы.
В ГМИИ им Пушкина это третий по счету древнеегипетский жезл. Два других находятся постоянной экспозиции — в зале Древнего Египта. Пополнение собрания можно увидеть с 8 по 20 июля. Серию «Новых шедевров Пушкинского» продолжат другие приобретения: «Портрет офицера» Никола Ларжильера (22 июля — 3 августа), рисунок «Два мексиканца» Леонара Фужиты (Цугухару Фудзиты) (5 августа — 17 августа), коллекция английских медалей конца XVII — начала XIX веков (19 августа — 31 августа).
Особую значимость специалисты музея придают «Мадонне с младенцем» Джованни Франческо Барбьери (Гверчино). Именно этой картине XVII столетия предстоит завершить весь цикл со 2 по 14 сентября.