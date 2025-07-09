Жезл доброй воли: древний египетский артефакт показали в Пушкинском музее

Музей пытался купить раритет еще с 2018 года. Для этого запустили специальный сайт по сбору средств и за четыре года смогли получить 4,1 млн рублей. Половина пожертвований поступила от обычных посетителей музея, другую часть обеспечили меценаты и партнеры. При этом первоначально коллекционер, владевший предметом, просил за него 12 млн. Затем он снизил сумму вдвое (именно 6 млн ГМИИ пытался достать через краудфандинг), а в конечном счете Пушкинскому удалось сторговаться до нынешней цифры.