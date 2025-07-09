Календарь на 9 июля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

На Давида Земляничника было не принято идти в лес, если сердишься или держишь на кого-то злобу. Люди верили: тот, кто идет за земляникой с тяжелым сердцем, вернется домой с горькими и невкусными ягодами, а также навлечет на себя болезни. Паутину в чаще не разрывали, пауков не трогали, чтобы не лишиться благосостояния и избежать мелких несчастий. Наши предки в этот день не примеряли чужие украшения и не рассказывали о своих долгах, иначе можно было нажить конфликты и потерять доверие близких.